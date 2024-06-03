Комиссионные доходы «дружественных» банков выросли в 3-6 раз

В первом квартале 2024 года комиссионные доходы дочерних банков финорганизаций из «дружественных» стран росли быстрее остальных банков с иностранным капиталом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчеты РСБУ.
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