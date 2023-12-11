Несколько интересных фактов о русском кокошнике, которых вы не знали

Когда говорят о традиционном русском женском костюме, в первую очередь вспоминают кокошник. Этому красивому и необычному головному убору много столетий и неудивительно, что с ним связано множество интересных фактов.
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