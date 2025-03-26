Россия требует снятия санкций ЕС для введения моратория в Черном море: что произошло в зоне СВО 26 марта

МОСКВА, 26 марта, ФедералПресс. Россия потребовала снятия европейских санкций для введения моратория на удары в Черном море, глава МИД страны Сергей Лавров прокомментировал серию убийств российских журналистов ВСУ, российские военные вывели мирных жителей из освобождаемого села в Курской области.
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