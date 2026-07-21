Дмитрий Пухов раскрыл преимущества сервиса "Подбор вуза"

Руководитель направления "Образование" на платформе "Госуслуги" Дмитрий Пухов рассказал о сервисе "Подбор вуза", который анализирует портфолио поступающих, упрощая выбор учебного заведения и будущего работодателя, а также предоставляет информацию о зачислении иностранцев в российские вузы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии