Дмитрий Пухов раскрыл преимущества сервиса "Подбор вуза"

Руководитель направления "Образование" на платформе "Госуслуги" Дмитрий Пухов рассказал о сервисе "Подбор вуза", который анализирует портфолио поступающих, упрощая выбор учебного заведения и будущего работодателя, а также предоставляет информацию о зачислении иностранцев в российские вузы.