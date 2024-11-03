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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь костромского «Спартака» взял пенальти, до удара стоя вплотную к штанге. Он в последний момент переместился и отбил удар в другом углу

При счете 1:0 в матче группы «Золото» Leon-Второй лиги А «Кубань» била пенальти в ворота костромского «Спартака».

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