📹❗️Тепловизионный датчик с длиннофокусной оптикой, интегрированный в мультиспектральный оптико-электронный комплекс ГОЭС-451М разведывательно-ударного вертолета Ка-52М, без особых затруднений обнаруживает ИК-сигнатуру личного состава ВСУ и, предположительно, пороховых газов отработавшего вооружения, либо работающего генератора в одном и пунктов дислокации в Курской области, после чего излучатель полуавтоматической лазерно-лучевой системы управления наведения обеспечивает филигранное попадание 1,9-маховой ПТУР 9М127-1 "Вихрь-1" в дверной проем небольшой бытовки с КВО порядка 0,3 м на дистанции порядка 9700 - 10000 м.