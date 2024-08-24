НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русское оружие

1 подписчик

📹❗️Тепловизионный датчик с длиннофокусной оптикой, интегрированный в мультиспектральный оптико-электронный комплекс ГОЭС-451М разведывательно-ударного вертолета Ка-52М, без особых затруднений обнаруживает ИК-сигнатуру личного состава ВСУ и, предположительно, пороховых газов отработавшего вооружения, либо работающего генератора в одном и пунктов дислокации в Курской области, после чего излучатель полуавтоматической лазерно-лучевой системы управления наведения обеспечивает филигранное попадание 1,9-маховой ПТУР 9М127-1 "Вихрь-1" в дверной проем небольшой бытовки с КВО порядка 0,3 м на дистанции порядка 9700 - 10000 м.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх