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Царьград

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Самбистка из Мытищ взяла серебро на первенстве мира в Салониках

Самбистка из Мытищ взяла серебро на первенстве мира в Салониках

Воспитанница мытищинской спортшколы заняла второе место в весовой категории свыше 72 кг на молодёжном первенстве мира, которое прошло в Салониках со 2 по 4 октября.

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