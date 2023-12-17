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Наша авиация «давит» амбиции ВСУ по всем фронтам: кровавый бой у Авдеевки, выход к Угледару, Курахово - оборона бессильна

Наша авиация «давит» амбиции ВСУ по всем фронтам: кровавый бой у Авдеевки, выход к Угледару, Курахово - оборона бессильна

Украина принимает меры по обороне на всех фронтах. Объем помощи, который когда-то был предоставлен Западом, как ожидается, уменьшится в ближайшее время, но владельцы Украины не отказываются от нанесения долгосрочного ущерба России.

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Комментарии
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Сергей
молодцы, давите
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