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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кентавиус Колдуэлл-Поуп отказался от 3,9 млн долларов ради перехода в «Филадельфию»

Защитник Кентавиус Колдуэлл-Поуп пошел на финансовые уступки ради перехода в «Филадельфию». Как сообщает инсайдер Майкл Скотто, баскетболист отказался от 3,9 млн долларов в рамках соглашения о выкупе контракта с «Мемфисом».

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