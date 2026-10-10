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Воронежские новости

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Воронежская пловчиха Клепикова завоевала вторую бронзу КМ

Воронежская пловчиха Клепикова завоевала вторую бронзу КМ

Дарья Клепикова из Воронежа завоевала бронзу на дистанции 100 метров баттерфляем, уступив серебряному призёру всего 0,02 секунды.

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