В МИД России рассказали о сотрудничестве Запада с украинскими киберпреступниками

Западные страны покрывают киевский режим и стоящих у него на службе киберпреступников. С таким заявлением выступил директор Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов, пишет РИА Новости.
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