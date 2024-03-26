Скоро для Gran Turismo 7 выйдет обновление с тремя новыми автомобилями. Геймеры пы...

Скоро для Gran Turismo 7 выйдет обновление с тремя новыми автомобилями. Геймеры пытаются угадать, какими именноСовсем скоро гоночный симулятор Gran Turismo 7 получит свежее обновление, которое добавит в игру три новых автомобиля.
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