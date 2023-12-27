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Закон, порядок, государство

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В Биробиджане ЕАО сотрудники полиции организовали новогоднее представление для ребят из подшефного детского дома

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» руководство, личный состав и члены Общественного совета МО МВД России «Биробиджанский» организовали яркое новогоднее представление для воспитанников подшефного детского дома №2.

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