Космический телескоп «Джеймса Уэбб» зафиксировал рекордно далёкую сверхновую

Международная группа астрономов, возглавляемая специалистами из Научного института космического телескопа (Space Telescope Science Institute, STScI), сделала выдающееся открытие с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST).
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