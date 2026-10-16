В Ростовской области ночью 16 октября загорелась трава у хутора Дубовский, после чего огонь перекинулся на лесной массив и уничтожил растительность на двух тысячах квадратных метров.
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