Politiki.net Продолжаем подводить итоги уходящего года - одним из важных европейских политических событий стала резолюция ПАСЕ, относительно президентских выборов следующего года в РФ.
"Признать Путина президентом не получится", - ПАСЕ напомнила о себе антироссийской резолюцией
Комментарии
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Андрей Равдин
Да пусть потешатся болезные и иже с ними! Что толку на них внимание обращать? Придёт время и их вылечим, как в 1945-м... Только с учётом допущенных тогда ошибок.
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10 час.
Erl Schweizer
ПАСЕ - Парламентская ассамблея Совета Европы, западная Европа ведет войну против России, зачем России признания такой лживой, напичканной фашизмом Европы? Пора создавать ПАСЕАЭС, парламентскую ассамблею ЕАЭС.
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6 час.
Нина Прыгун
ну да ,Европе виднее ,что нам РУССКИМ нужно
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2 час.
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