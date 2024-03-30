Мэр Киева Кличко одолжил брату более 2 млн евро в 2023 году

Свыше 2 млн евро и 150 тысяч долларов были одолжены в прошлом году мэром украинской столицы Виталием Кличко его брату Владимиру, сообщает ТАСС со ссылкой на декларацию главы Киева, опубликованную Национальным агентством Украины по предотвращению коррупции.