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Аргументы и Факты

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Мэр Киева Кличко одолжил брату более 2 млн евро в 2023 году

Мэр Киева Кличко одолжил брату более 2 млн евро в 2023 году

Свыше 2 млн евро и 150 тысяч долларов были одолжены в прошлом году мэром украинской столицы Виталием Кличко его брату Владимиру, сообщает ТАСС со ссылкой на декларацию главы Киева, опубликованную Национальным агентством Украины по предотвращению коррупции.

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