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Татар-информ

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Новая гимназия, 48 дворов и 77 км дорог: чем запомнилась пятилетка Мензелинска

Новая гимназия, 48 дворов и 77 км дорог: чем запомнилась пятилетка Мензелинска

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой Итоги реализации народной программы за последние пять лет и планы дальнейшего развития обсудили на муниципальном форуме «Работаем на результат!», который прошел в районном Дворце культуры Мензелинска.

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