Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вольг Переплутович
    Это сколько же, тогда они нам с Белоруссией должны???!!!Немецкий историк ...
  • Владимир Шевченко
    Братоубийственную войну,затеянную Украиной надо заканчивать.Козак заявил, что...
  • Сергей Oблезов
    Кто она такая, что Россия должна позориться и с нею что-то согласовывать? Дайте Донбасу необходимое оружие и они сами...Козак заявил, что...

Госдеп заявил о необходимости открытого дипломатического канала США и России

Госдеп заявил о необходимости открытого дипломатического канала США и России

Руководитель пресс-службы Государственного департамента США Нед Прайс, выступая перед журналистами, заявил о необходимости паритета в вопросе укомплектованности кадрами российской и американской дипмиссий, дабы обеспечить работу открытого дипломатического канала между странами.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх