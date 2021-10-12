Госдеп заявил о необходимости открытого дипломатического канала США и России

Руководитель пресс-службы Государственного департамента США Нед Прайс, выступая перед журналистами, заявил о необходимости паритета в вопросе укомплектованности кадрами российской и американской дипмиссий, дабы обеспечить работу открытого дипломатического канала между странами.
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