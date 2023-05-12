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Посольство РФ: санкции Запада мешают реализации черноморской инициативы

Посольство РФ: санкции Запада мешают реализации черноморской инициативы

Советник-посланник посольства Российской Федерации в Вашингтоне Андрей Лебедев заявил, что санкции Соединенных Штатов и других западных стран мешают нормализации экспорта российской сельскохозяйственной продукции в рамках черноморской инициативы.

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