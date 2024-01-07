1. Квинси Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды, сообщает Voetbal Zone. Футболист «Спартака» опубликовал в соцсетях видео из Дубая, где он отмечал день рождения.
«ПСЖ» лоббировал «Золотой мяч» Месси в 2021 году, победы «Реала», «Челси» и «Интера», Вернер снова в АПЛ и другие новости
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Лена Мисько
Нападающий Никита Салтыков подписал контракт с «Локомотивом», пишет «Чемпионат». До конца сезона он останется в «Крыльях Советов» на правах аренды. Самарцы получат 30–35 млн рублей за 19-летнего игрока, агентские и подъемные обойдутся еще в 100 миллионов рублей
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10 час.
Лена Мисько
СРДЖАН БАБИЧ: СЕЙЧАС В ДУБАЕ МЕНЯ ЖДУТ САМЫЕ ДОЛГИЕ В МОЕЙ КАРЬЕРЕ СБОРЫ Защитник «Спартака» Срджан Бабич во время своего отпуска дал интервью сербскому изданию MaxBet Sport. Часто в шутку, когда меня спрашивают, как я решился на переезд в Россию, я отвечаю, что после плюс 50 мне хотелось поехать в более холодные места, где минус 50. С этой точки зрения я не ошибся, выбор отличный и я быстро адаптировался. В Россию приезжает все больше иностранцев, растут инвестиции, и понятно, что все команды хотят быть готовыми хорошо играть в Европе после снятия запрета. Безусловно, есть различия с европейскими клубами в плане подготовки, например, сейчас в Дубае меня ждут самые долгие в моей карьере сборы — шесть недель. В чемпионате России «Зенит» доминирует уже много лет, но итоговый результат мы увидим в мае. Мой «Спартак» пока отстаёт на семь очков, но мы не сдаёмся. Предстоит еще многое матчей и, я думаю, будет интересно до последнего тура. Наш самый принципиальный соперник – ЦСКА, для болельщиков также важны победы над «Локомотивом» или «Динамо».
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8 час.
Лена Мисько
🏴 Первый интересный нам лично топ–матч года. «Ливерпуль» против «Арсенала» в Кубке Англии. Наконец–то! Не вполне понимаем, почему настолько большое преимущество отдается «канонирам». Причем тут не только букмекеры постарались, дав на хозяев 2,10 против 3,55 на гостей, но и аналитики-эксперты отдают предпочтение «Арсеналу». ❗️Да, домашний матч, да, Салах уже уехал на Кубок Африки, да, у «Арсенала» должок перед болельщиками за последние результаты, но почти двукратное превосходство хозяев по кэфам? Короче, соблазнительно проверить сегодня ставку на победу «Ливерпуля» с форой (0) за 2,60. Ещё мы обратили внимание, какая огненная стата у команд в личках по желтым карточкам, и прихватили тотал больше 4,5 ЖК за 1,95. Туда же отправилась ставка на пенальти или удаление за 2,20, потому что судья Джон Брукс на такое способен.
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8 час.
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