«ПСЖ» лоббировал «Золотой мяч» Месси в 2021 году, победы «Реала», «Челси» и «Интера», Вернер снова в АПЛ и другие новости

Лена Мисько

СРДЖАН БАБИЧ: СЕЙЧАС В ДУБАЕ МЕНЯ ЖДУТ САМЫЕ ДОЛГИЕ В МОЕЙ КАРЬЕРЕ СБОРЫ Защитник «Спартака» Срджан Бабич во время своего отпуска дал интервью сербскому изданию MaxBet Sport. Часто в шутку, когда меня спрашивают, как я решился на переезд в Россию, я отвечаю, что после плюс 50 мне хотелось поехать в более холодные места, где минус 50. С этой точки зрения я не ошибся, выбор отличный и я быстро адаптировался. В Россию приезжает все больше иностранцев, растут инвестиции, и понятно, что все команды хотят быть готовыми хорошо играть в Европе после снятия запрета. Безусловно, есть различия с европейскими клубами в плане подготовки, например, сейчас в Дубае меня ждут самые долгие в моей карьере сборы — шесть недель. В чемпионате России «Зенит» доминирует уже много лет, но итоговый результат мы увидим в мае. Мой «Спартак» пока отстаёт на семь очков, но мы не сдаёмся. Предстоит еще многое матчей и, я думаю, будет интересно до последнего тура. Наш самый принципиальный соперник – ЦСКА, для болельщиков также важны победы над «Локомотивом» или «Динамо».