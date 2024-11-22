Школьники из Богородского округа побывали на фабрике елочных игрушек

Второклассники Центра образования № 3 посетили фабрику елочных игрушек в Павловском Посаде. Для ребят организовали экскурсию в музей и по цехам предприятия, а также провели мастер-класс по росписи стеклянных шаров.
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