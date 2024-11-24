Геммолог Такташева рассказала про 4 драгоценных камня с высокой доходностью

Геммолог и основательница ювелирного бренда Татьяна Такташева сообщила, что в первом квартале 2024 года спрос на драгоценные камни в России увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связано с отменой НДС на покупку бриллиантов, сообщает РБК.