Рогов: ВС РФ зачищают огневой мешок у Курахово, ВСУ ушли из Ильинки и Романовки

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что российские войска зачищают "огневой мешок", в который попали подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) южнее города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР).
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