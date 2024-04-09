Дуда назвал целесообразным добиваться размещения в Польше ядерных боеголовок США

ИИ

Иван Иваныч

Польша призывает разместить ядерные боеголовки США на своей территории. Или Дуда спятил или в клуб самоубийц вступил? А в чем провинились простые поляки? Это же еще один шаг к ядерной войне. Опять же США должны понимать, что это повтор Карибского кризиса, ракеты РФ точно появятся на островах рядом с США в Атлантическом океане. Да уж, парад дебилов продолжается, в колонне европейских долбоебов в сторону ядерной топки чеканя шаг гордо шествует польский знаменосец Дуда.