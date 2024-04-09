Польше было бы целесообразно добиваться размещения ядерных боеголовок Соединенных Штатов на своей территории в рамках программы Североатлантического альянса Nuclear Sharing.
Дуда назвал целесообразным добиваться размещения в Польше ядерных боеголовок США
Комментарии
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ИИ
Иван Иваныч
Польша призывает разместить ядерные боеголовки США на своей территории. Или Дуда спятил или в клуб самоубийц вступил? А в чем провинились простые поляки? Это же еще один шаг к ядерной войне. Опять же США должны понимать, что это повтор Карибского кризиса, ракеты РФ точно появятся на островах рядом с США в Атлантическом океане. Да уж, парад дебилов продолжается, в колонне европейских долбоебов в сторону ядерной топки чеканя шаг гордо шествует польский знаменосец Дуда.
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16 час.
Валерий Бирюков
Видима-а-а-а, истосковался по радиации! Ну, что ж - надо этому дурику пособить.
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15 час.
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