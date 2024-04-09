Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 852 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • radiofree RF
    Заварушка начинается.Китай пошёл на ве...
  • Михалыч
    "Многие тысячи лет назад" - прекрасная фраза сектантов от фальсифицированной истории.Китай пошёл на ве...
  • Галина Баженова
    Самое главное, чтобы этого собеседника захотели слушать наши враги. В этом у меня большие сомнения. Может пора всё-та...РФ запросила засе...

Дуда назвал целесообразным добиваться размещения в Польше ядерных боеголовок США

Дуда назвал целесообразным добиваться размещения в Польше ядерных боеголовок США

Польше было бы целесообразно добиваться размещения ядерных боеголовок Соединенных Штатов на своей территории в рамках программы Североатлантического альянса Nuclear Sharing.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИИ
Иван Иваныч
Польша призывает разместить ядерные боеголовки США на своей территории. Или Дуда спятил или в клуб самоубийц вступил? А в чем провинились простые поляки? Это же еще один шаг к ядерной войне.  Опять же США должны понимать, что это повтор Карибского кризиса, ракеты РФ точно появятся на островах рядом с США в Атлантическом океане. Да уж, парад дебилов продолжается, в колонне европейских долбоебов в сторону ядерной топки чеканя шаг гордо шествует польский знаменосец Дуда.
Ответить
16 час.
Валерий Бирюков
Видима-а-а-а, истосковался по радиации! Ну, что ж - надо этому дурику пособить.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх