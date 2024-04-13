Сын американского президента Хантер Байден может получить до 25 лет тюрьмы за хранение оружия. Уголовное дело по данному факту федеральный судья Мариеллен Норейка решила не закрывать, несмотря на ходатайство защиты об этом.
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