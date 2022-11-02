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Джефф Ван Ганди: «Это позор, что «Нетс» решили двигаться дальше без Стива Нэша»

Бывший главный тренер НБА, ныне телекомментатор Джефф Ван Ганди выступил c поддержкой Стива Нэша, который недавно был уволен из «Бруклина».

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