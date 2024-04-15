Разработка российских ученых поможет увеличить добычу высоковязкой нефти Татьяна АрестоваВ Тюменском государственном университете или ТюмГУ предложили инновационный подход к повышению добычи высоковязкой нефти.
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