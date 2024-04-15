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Разработка российских ученых поможет увеличить добычу высоковязкой нефти

Разработка российских ученых поможет увеличить добычу высоковязкой нефти

Разработка российских ученых поможет увеличить добычу высоковязкой нефти Татьяна АрестоваВ Тюменском государственном университете или ТюмГУ предложили инновационный подход к повышению добычи высоковязкой нефти.

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