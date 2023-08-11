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Дата старта нового сезона Лиги 1 2023/2024 — когда вернется Чемпионат Франции по футболу

За последние десять лет в чемпионате Франции во время гегемонии «Пари Сен-Жермен» парижане лишь дважды уступали строчку другим командам.

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