Подписанные в Турции «продовольственные» соглашения не устраивают «партию войны» в Киеве и на Западе

22 июля в Стамбуле киевским режимом и Россией (по отдельности), Турцией и ООН были синхронно подписаны два документа по вывозу зерна из портов Одесской области («Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины» сроком действия 120 дней с возможностью продления) и по экспорту на мировые рынки российской сельскохозяйственной продукции («Меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки» сроком действия три года).