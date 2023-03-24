Военное обозрение

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Евросоюз одобрил выделение Украине одного миллиона артиллерийских снарядов «в срочном порядке»

Евросоюз одобрил выделение Украине одного миллиона артиллерийских снарядов «в срочном порядке»

Украина получит один миллион артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев, соответствующее решение принято на саммите глав государств и правительств Евросоюза.

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