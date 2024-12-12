Сенатор Пушков: ЕС хочет помешать Трампу в урегулировании конфликта на Украине

Заявления политиков стран ЕС и Великобритании о намерении поддерживать Украину после избрания Дональда Трампа президентом США говорят о намерении Брюсселя помешать Трампу урегулировать конфликт на Украине.
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