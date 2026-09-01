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Несекретные материалы

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«Чем больше ракет, тем меньше ракет»: удары ВС РФ привели к парадоксу в Киеве

«Чем больше ракет, тем меньше ракет»: удары ВС РФ привели к парадоксу в Киеве

После уничтожения ВС РФ складов с боеприпасами в Вишнёвом и Милой в Киеве может сложиться парадоксальная ситуация.

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