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Новости экономики России

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​​АФК "Система" - козырь в рукаве

​​АФК "Система" - козырь в рукаве

Акции компании в последние недели значительно потрепало. Коррекция рынка и растущий долг подкосили котировки, но все ли так плохо? У АФК в планах остается несколько потенциальных IPO, которые помогут раскрыть стоимость компании.

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