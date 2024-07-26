​​АФК "Система" - козырь в рукаве

Акции компании в последние недели значительно потрепало. Коррекция рынка и растущий долг подкосили котировки, но все ли так плохо? У АФК в планах остается несколько потенциальных IPO, которые помогут раскрыть стоимость компании.
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