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Повысит дальнобойность «летающих батарей»: показан полёт новой американской малой крылатой ракеты Black Arrow

Повысит дальнобойность «летающих батарей»: показан полёт новой американской малой крылатой ракеты Black Arrow

Американская компания Moog Inc. объявила, что её «система управления стабилизаторами» (CAS) успешно прошла комплексные лётные испытания, будучи установленной на малой крылатой ракете Black Arrow разработки Leidos.

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