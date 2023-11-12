Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленского уберут, чтобы урегулировать конфликт

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что действующего украинского лидера Владимира Зеленского могут убрать с его поста ради того, чтобы урегулировать конфликт с Россией.
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