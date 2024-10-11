Поступают сообщения о якобы отступлении ВСУ с позиций на западе Часова Яра Подразделения ВСУ покинули некоторые позиции на западной окраине Часова Яра и отступили вглубь обороны.
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Поступают сообщения о якобы отступлении ВСУ с позиций на западе Часова Яра Подразделения ВСУ покинули некоторые позиции на западной окраине Часова Яра и отступили вглубь обороны.
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