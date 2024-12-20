Транспортные полицейские Краснодара провели информационную кампанию по кибербезопасноти «Клади трубку»

Сотрудники Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте совместно с казаками-дружинниками в круглосуточном режиме осуществляют охрану общественного порядка и общественной безопасности на объектах транспорта, а также продолжают работу по профилактике дистанционных мошенничеств.
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