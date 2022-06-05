Российские военнослужащие в Таджикистане отпраздновали день воинской части

Российские военнослужащие в Таджикистане отпраздновали день воинской части

Для гостей мероприятия состоялось показательное выступление военнослужащих горного мотострелкового батальона, которые продемонстрировали элементы рукопашного боя, силовые приемы с оружием, а также уничтожение условного противника.

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