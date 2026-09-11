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ДумаТВ

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Пленный из ВСУ: украинцы могут пойти работать в ТЦК за взятку в $100 тыс.

Пленный из ВСУ: украинцы могут пойти работать в ТЦК за взятку в $100 тыс.

Пленный военнослужащий ГПСУ заявил о коррупции при работе ТЦК. Он также рассказал о массовой мобилизации, в том числе людей с заболеваниями.

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