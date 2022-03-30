Грузовое ж/д сообщение между Россией и Финляндией возобновится

Грузовое железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией возобновится с 30 марта, среды. «Ранее мы сообщали о приостановке грузовых перевозок VR Transpoint на восточном направлении 27 марта в связи с британскими санкциями против ОАО «РЖД».