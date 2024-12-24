Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Жизненно важно для США»: как Трамп планирует перекроить карту мира

«Жизненно важно для США»: как Трамп планирует перекроить карту мира

Новые сигналы о том, что Америка собирается перекраивать карту мира, прозвучали из Аризоны. И если недавнее предложение вновь избранного президента США Дональда Трампа стать Канаде 51-м Штатом , а премьеру Джастину Трюдо – его губернатором, было не более, чем шутка, то требование вернуть в собственность Вашингтона Панамский канал улыбку явно не вызывает.

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