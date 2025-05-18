Азаров предложил «очень простой» план завершения конфликта на Украине

Вокруг вопроса мирного урегулирования на Украине возникает очень много инициатив по созданию мирного плана, однако, его не нужно придумывать, так как он лежит на поверхности и прорисовывается очень просто.
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