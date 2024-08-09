Самолет Трампа приземлился в другом городе из-за технических неполадок

Самолет Трампа, который должен был доставить политика в штат Монтана на предвыборный митинг изменил курс и приземлился примерно в 230 километрах от места назначения, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на сотрудников аэропорта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии