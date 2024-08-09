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Самолет Трампа приземлился в другом городе из-за технических неполадок

Самолет Трампа, который должен был доставить политика в штат Монтана на предвыборный митинг изменил курс и приземлился примерно в 230 километрах от места назначения, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на сотрудников аэропорта.

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