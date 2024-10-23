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Mash: по делу экс-адвоката Пашаева задержан его сослуживец

Mash: по делу экс-адвоката Пашаева задержан его сослуживец

Деньги могли проходить именно через него.В Донецке по делу Эльмана Пашаева задержан его сослуживец. Через правозащитника Фаика Гасанова могли проходить все вырученные со схемы деньги.

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