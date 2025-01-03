В Ялте спасли 60 птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов в Керченском проливе

В Ялте спасли 60 птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов в Керченском проливеВ Ялте открыли несколько пунктов спасения, где пернатых отмывают от мазута, просушивают, кормят, отпаивают, после чего на время отправляют в зоопарк «Тайган».
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