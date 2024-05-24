«Очередная байка». Радченко — о переходе Сафонова в «ПСЖ»

Дмитрий Радченко заявил, что не верит в скорый переход Матвея Сафонова в «ПСЖ». Бывший форвард сборной России, «Зенита», «Депортиво» и ряда других испанских команд Дмитрий Радченко отреагировал на слухи, согласно которым вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов в скором времени окажется в «ПСЖ».
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