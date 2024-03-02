Президент Гагаузии обратилась за помощью к России

Стало известно, что автономное территориальное образование (АТО) Гагаузия, входящая в состав Республики Молдова с 23 декабря 1994 года, вслед за непризнанным Приднестровьем обратилось за помощью к Российской Федерации.
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