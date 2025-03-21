🇺🇦🇺🇸Уничтоженная русским FPV-дроном американская БМП М2 Bradley украинских формирований💥 #ВСУ #ЗСУ #БМП #Bradley #Демилитаризация.
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🇺🇦🇺🇸Уничтоженная русским FPV-дроном американская БМП М2 Bradley украинских формирований💥 #ВСУ #ЗСУ #БМП #Bradley #Демилитаризация.
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