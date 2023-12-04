Копытень — многолетний почвопокровник. Он предпочитает расти на затененных участках с влажной почвой.
Копытень
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Копытень — многолетний почвопокровник. Он предпочитает расти на затененных участках с влажной почвой.